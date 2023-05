В центре Милана прогремел взрыв, горят автомобили и здания

В центре Милана произошел взрыв, сообщает Sky TG24. Горят несколько автомобилей и находящиеся рядом здания.

В Милане в районе Порта Романа произошел взрыв, после которого случился крупный пожар. В разных районах города видны большие черные облака, в соцсетях появились видео, на которых видны горящие автомобили. Горит также находящаяся рядом аптека и несколько квартир в здании перед горящими автомобилями.

Причина взрыва пока неизвестна, возможно, взорвался грузовик, перевозивший газовые баллоны.

Данных о пострадавших пока нет, эвакуировано находящееся рядом учебное заведение и дом престарелых. Repubblica.it пишет об одном пострадавшем.

