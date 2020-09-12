В центре Минска начались задержания участниц «Женского марша»

На площади Свободы в Минске начались задержания участниц «Женского марша», передает Tut.by. По данным «МБХ медиа», задержаны несколько десятков человек.
Как пишет портал телеканала "Дождь", участниц акции задержали сотрудники ОМОН и люди в балаклавах и зеленой форме. Они также пытались взять в кольцо собравшихся женщин и оттеснить их с площади. «Наша Нiва» сообщает, что задержанных отвели минимум в два автозака. Среди задержанных — журналисты телеканала «Белсат».
Один из силовиков удалил в лицо участницу акции, которая сорвала с него маску, передает «Наша Нiва».
Всего на площади собралось более 500 участниц. Как пишет Tut.by, примерно к 15.20 на площади Свободы почти не осталось участников акции. Часть из них пошли колонной в сторону центра города. Они скандируют «Свободу» и «Позор».
Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда были объявлены предварительные результаты выборов президента.