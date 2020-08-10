В центре Минска вновь много милиции и автозаки: спецназ применяет силу, ранена журналистка
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Беларуси снова начались задержания. К стелле "Минск — город-герой" в центре Минска снова стягиваются автозаки. Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская вошла в здание Центризбиркома и уже три часа не выходит на связь. Журналистка Наталья Лубневская из "Нашей Нивы" ранена в ногу на Кальварийской улице. Ее коллеги ранее сообщали о первых взрывах светошумовых гранат.

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На этом фоне, сообщает РИА Новости, в городе начались задержания. По информации агентства задержаны три человека. Официального подтверждения информации пока нет. Агентство Рейтер также сообщает, что его сотрудник стал свидетелем задержания нескольких человек в Минске.

Кальварийская улица в Минске. Протестующие перекрыли дорогу. Корреспондент TUT.BY на перекрестке Кальварийсеой и проспекта Машерова услышал, как взорвалась первая на сегодняшний день светошумовая граната.


Многие водители продолжают поддерживать протестующих сигналами. Таких останавливают сотрудники ГАИ.


Сегодня МВД Беларуси работает оперативнее. Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова на несколько часов быстрее, чем вчера, смогла подтвердить, что в Минске задерживают участников протеста.
Сколько задержанных — она, как и вчера, не знает.

При попытке дозвониться на белорусские мобильные номера по скайпу звучит следующее голосовое сообщение на русском и английском языках:"Ваш звонок имеет признаки нарушения порядка пропуска трафика, поэтому он перенаправлен для блокировки."

Нескольких российских журналистов отпустили — с ними долгое время не было связи. На свободе — журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также основатель канала WarGonzo Семен Пегов, сообщают российские агентства со ссылкой на посольство.

Выборы 9 августа, на которых Александр Лукашенко в шестой раз баллотировался на пост президента Белоруссии, закончились массовыми демонстрациями протеста и столкновениями с милицией.

В течение нескольких часов протестующие были разогнаны; МВД Белоруссии сообщает о 3000 задержанных.

В столицу были стянуты большие силы милиции и спецслужб; при разгоне демонстраций ОМОН применял слезоточивый газ, пластиковые пули и светошумовые гранаты.

По данным властей, травмы получили около 90 человек, в том числе 39 сотрудников милиции. Оппозиционеры и независимая пресса говорят о многих десятках раненых и избитых омоновцами, но точных цифр не называют.

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BBC News Русская служба

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Source

BBC News Русская служба

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