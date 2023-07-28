В центре Таганрога упала ракета: произошел взрыв, есть пострадавшие

У кафе "Чехов сад" в центре Таганрога произошел взрыв. Минобороны РФ сообщило, что это упала украинская ракета, сбитая ПВО.

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На фото и видео очевидцев виден большой столб дыма, в некоторых зданиях выбило стекла.

Телеграм-канал "112" пишет, что на месте взрыва образовалась воронка. Baza сообщает, что на месте взрыва образовалась воронка размером пять на пять метров, утверждает телеграм-канал. Под завалами могут оставаться люди.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о 15 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью. По его словам, у всех легкие ранения, однако но данным ростовского издания 161.ru, есть трое пострадавших тяжело, одна женщина в реанимации. По информации губернатора, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

"Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома", — написал он.

Позднее правительство области обновило информацию о пострадавших в Таганроге: сейчас оказывается помощь 13 пациентам, которые обратились в медучреждения. Из них 10 госпитализировано, состояние 9 человек средней тяжести, 1 пациент в послеоперационной палате. Детей среди пострадавших нет.

Минобороны РФ заявил, что в Таганроге упали обломки сбитой украинской переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.