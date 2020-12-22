В Чечне произошло седьмое за 10 дней землетрясение

В Чечне произошло новое землетрясение магнитудой 2,8, пишет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС по республике.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16:20 с эпицентром в районе села Танги-Чу Урус-Мартановского района на глубине 15 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 2,8", — говорится в сообщении.

Отмечается, что о пострадавших или разрушениях не сообщалось.

В минувшее воскресенье в Чечне произошло землетрясение магнитудой 3,1, а ранее за сутки зафиксировали еще пять серий толчков магнитудой от 2,9 до 5,6.