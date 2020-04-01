В Чечне с 5 апреля введут режим полной изоляции

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение полностью ограничить въезд и выезд из республики с 5 апреля.

"Сегодня принял решение с 5 апреля ввести режим полной изоляции Чеченской Республики от коронавируса. До этой даты все жители ЧР, находящиеся за пределами республики, должны вернуться домой, а также выехать планирующие это сделать", - заявил Кадыров в среду в прямом эфире в своём Instagram.

По его словам, с 5 апреля республика прекращает принимать авиарейсы, пассажирские поезда, закрывается въезд для автотранспорта. "Исключение делается для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств. И с этого же дня приступаем к дезинфекции городов, населенных пунктов и объектов", - добавил Кадыров.