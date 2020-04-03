В Чечне вводится комендантский час из-за коронавируса

Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час. Как объявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, с 3 апреля во всех населенных пунктах республики с 20.00 до 08.00 запрещается движение пешеходов и транспорта.

Кроме того, с 5 апреля закрывается въезд в республику всех видов транспорта и ограничивается прибытие граждан. Исключение делается для лиц, занятых доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов. Жителям, планирующим вернуться из других регионов, рекомендовано сделать это до пятого апреля.

"Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться!" — написал Кадыров. По данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент в Чечне отмечено 10 случаев заболевания, один человек скончался, о выздоровевших не сообщается.

Как и во многих других регионах, в Чечне ранее был введен режим самоизоляции, в рамках которого выходить из дома можно только для покупки продуктов, лекарств или при наличии медицинских показаний. Кроме того, на улицах появились полицейские патрули, вооруженные полипропиленовыми трубками — излюбленным среди чеченских силовиков орудием для избиения задержанных. В соцсетях пишут, что людей без масок вытаскивают из машин и избивают трубами. При этом в Чечне, как и в других российских регионах, масок не найти в свободной продаже, их дефицит остро испытывают и больницы. Жителям и врачам Чечни предлагают шить маски самостоятельно из марли, убеждая, что такие изделия даже лучше нетканых.

С 29 марта в Чечне запрещена перевозка общественным транспортом или такси пассажиров без медицинских масок и перчаток. Водители тоже должны быть в масках и перчатках, в противном случае им грозит наказание. У частных извозчиков в случае нарушения правил транспортные средства будут изыматься и направляться на штрафстоянки. Все приезжающие в регион обязаны пройти двухнедельный карантин.