В Чечне жестоко избита журналистка Елена Милашина. Она писала о массовых пытках местных геев и внесудебных казнях

На журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали в Чечне, сообщает "Новая газета". У Милашиной сломаны несколько пальцев на руках и ушибы по всему телу, у Немова — предположительно, ножевое ранение.

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Автомобиль, в котором находились Милашина и Немов, по дороге из аэропорта в Грозный перехватили неизвестные в масках. По данным "Мемориала", журналистку и адвоката "жестоко били ногами, в том числе по лицу", им "угрожали убийством, приставляли пистолет к голове". Нападавшие также отобрали и уничтожили технику и документы.

Как пишут правозащитники, у Милашиной сломаны пальцы, время от времени она теряет сознание. "У журналистки, ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта ее нельзя, сообщают коллеги", — пишет "Мемориал".

"Команда против пыток" сообщила, что у Немова, по предварительным данным, ножевое ранение в ногу, он "с трудом говорит и передвигается". "У обоих состояние средней тяжести, они находятся под наблюдением врачей", — сказали "Медузе" в "Новой газете".

Фото Милашиной после нападения опубликовал руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец.

Журналистка и адвокат прибыли в Грозный на вынесение приговора Зареме Мусаевой — матери правозащитника Абубакара Янгулбаева и оппозиционера Ибрагима Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики силой привезли ее в Грозный из Нижнего Новгорода и отправили в СИЗО по делу о насилии в отношении полицейского — якобы Мусаева "напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза", говорил глава республики Рамзан Кадыров. Тогда же он публично угрожал освещавшей это дело Милашиной, назвав ее "террористкой" — та была вынуждена временно покинуть Россию.

Милашина специализируется на теме прав человека на Северном Кавказе, в том числе пишет о внесудебных казнях в Чечне. В 2017 году она одной из первых рассказала о массовых задержаниях и пытках представителей ЛГБТ+ в республике. Работы журналистки были отмечены многочисленными профессиональными премиями в России и за рубежом.

За свою 25-летнюю карьеру в "Новой газете" Милашина многократно получала угрозы со стороны чеченских официальных лиц, на журналистку было совершено несколько нападений.