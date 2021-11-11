В Чехии правительство премьер-министра Бабиша подает в отставку
Foto: AP/Scanpix/LETA

После поражения на парламентских выборах правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем приняло решение об отставке. Правительство принимает тот факт, что новая консервативная коалиция во главе с Петром Фиалой располагает большинством, заявил нынешний премьер и основатель популистской партии АНО Бабиш в четверг, 11 ноября.

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Решение об отставке будет в письменном виде передано президенту Чехии Милошу Земану, который в настоящее время госпитализирован.

После выборов 8-9 октября пять консервативных и либеральных партий имеют в нижней палате парламента 108 из 200 мест. Они уже подписали коалиционное соглашение, которое, в числе прочего, содержит план снижения бюджетного дефицита. Ожидается, что Бабиш будет временно исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства. "Мы будем работать до последнего", — пообещал 67-летний политик, добавив, что впоследствии он возглавит "активную оппозицию".

Рост заражаемости ковидом в Чехии

На фоне быстрого роста заражаемости коронавирусом в Чехии уходящий кабинет намерен принять дополнительные меры по борьбе с пандемией. В стране с населением 10,7 млн человек 11 ноября зафиксировано 13 502 новых заражений, число госпитализированных выросло до 3452, и некоторые больницы уже ограничили оказание помощи, которая не является неотложной.

Мультимиллиардер Андрей Бабиш стал премьер-министром Чехии в декабре 2017 года. Его обвиняют в конфликте интересов как предпринимателя и политика. Прокуратура ходатайствовала о лишении Бабиша депутатской неприкосновенности в связи с делом о предполагаемом мошенничестве с субсидиями.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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