В Чехии приступило к работе новое правительство
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Спустя почти два месяца после парламентских выборов в Чехии, президент республики Милош Земан утвердил в пятницу, 17 декабря, новый правоцентристский кабинет. "В соответствии с конституцией <…> президент сегодня назначил членов нового правительства", — заявил глава канцелярии Земана Вратислав Минарж.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сформировавшая либерально-консервативное правительство коалиция из пяти партий по результатам выборов, прошедших в начале октября, получила большинство в Палате депутатов — 108 мандатов из 200. Кабинет возглавил 57-летний профессор политологии Петр Фиала, сменивший на посту премьера популиста и миллиардера Андрея Бабиша, который попал под огонь критики в связи с финансовыми разоблачениями "Досье Пандоры".

Президент Земан был против кандидатуры главы МИД

Наибольшие трения между новым премьер-министром и президентом Чехии вызвало назначение министра иностранных дел: Земан выступал против кандидатуры на этот пост Яна Липавского из Пиратской партии, занимающего критическую позицию по отношению к Китаю и России, а также скептически относящегося к Вышеградской группе, в которую, кроме Чешской Республики, входят также Венгрия, Словакия и Польша. Тем не менее президент Земан назначил Липавского главой МИД.

В числе 18 членов нового правительства в Праге — три женщины. Впервые с 2010 года в стране вновь появился пост министра по делам Европы, его занял бывший ректор университета в Брно Микулаш Бек. Во второй половине 2022 года к Чехии по ротации переходит председательство в ЕС.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим