В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице

Полиция Чешской Республики занялась изучением и проверкой обстоятельств уничтожения секретного документа спецслужб страны, касающегося взрывов военных складов во Врбетице. Об этом сообщает "Радио Прага".

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В донесении, предназначенном исключительно для президента страны Милоша Земана, якобы содержалась информация о причастности к взрывам во Врбетице 2014 года агентов российской военной разведки ГРУ.

О случайном уничтожении документа чешской контрразведки полиция узнала в ходе проверки соблюдения резиденцией президента режима работы с такого рода данными.

Секретное сообщение, в котором фигурировали имена Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, якобы было уничтожено случайно вместе с некоторыми другими документами.

Глава президентской администрации Вратислав Мынарж информацию об уничтожении документа официально не опроверг, но отверг возможность того, что документ могли прочитать лица, не имеющие на это права.

Ранее сообщалось, что в деле о взрывах во Врбетице 2014 года появился новый фигурант. Речь идет о Николае Шапошникове, сотруднике фирмы по транспортировке оружия Imex Group, которая арендовала уничтоженные склады.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия отрицает свою причастность к происшествию. В мае Россия внесла Чехию в список недружественных стран, в который также входят США. Москва и Прага обменялись высылкой дипломатов, сравняли число служащих посольств