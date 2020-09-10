В Челябинске в преддверии выборов избили координатора штаба Навального

Неизвестные избили Алексея Барабошкина — координатора штаба Алексея Навального в Челябинске. Об этом сообщили представители штаба в Twitter. В пресс-службе регионального ГУ МВД в четверг, 10 сентября, уведомили о начале проверки.

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Из травмпункта Барабошкина направили в областную клиническую больницу №3 с подозрением на перелом костей свода черепа.

По версии активистов штаба, нападение было совершено без цели ограбления, потому что деньги и телефон не взяли. По их словам, координатору несколько недель поступали угрозы, связанные с работой штаба.

Полтора часа назад на координатора нашего штаба Алексея Барабошкина напали неизвестные. Деньги и телефон не взяли. Из травмпункта Алексея на скорой отправили в ОКБ №3 с подозрением на перелом костей свода черепа. pic.twitter.com/NFyRkemn3v — Штаб Навального в Челябинске (@teamnavalny_che) September 9, 2020

Штаб Навального представил список для "умного голосования"

В Законодательное собрание Челябинской области седьмого созыва 13 сентября должны состояться выборы. Штаб Навального на этой неделе опубликовал список, чтобы избиратели могли придерживаться стратегии "умного голосования". В перечень вошли 30 кандидатов, которых штаб Навального предлагает поддержать как не имеющих связей с "Единой Россией". Это, в первую очередь, представители трех партий — КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".