В Челябинске в преддверии выборов избили координатора штаба Навального
Foto: Reuters/Scanpix

Неизвестные избили Алексея Барабошкина — координатора штаба Алексея Навального в Челябинске. Об этом сообщили представители штаба в Twitter. В пресс-службе регионального ГУ МВД в четверг, 10 сентября, уведомили о начале проверки.

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Из травмпункта Барабошкина направили в областную клиническую больницу №3 с подозрением на перелом костей свода черепа.

По версии активистов штаба, нападение было совершено без цели ограбления, потому что деньги и телефон не взяли. По их словам, координатору несколько недель поступали угрозы, связанные с работой штаба.

Штаб Навального представил список для "умного голосования"

В Законодательное собрание Челябинской области седьмого созыва 13 сентября должны состояться выборы. Штаб Навального на этой неделе опубликовал список, чтобы избиратели могли придерживаться стратегии "умного голосования". В перечень вошли 30 кандидатов, которых штаб Навального предлагает поддержать как не имеющих связей с "Единой Россией". Это, в первую очередь, представители трех партий — КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Россия Алексей Навальный
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