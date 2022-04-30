В Чернигове демонтировали памятник Пушкину
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Чернигове (город на северо-востоке Украины) демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Памятник простоял на своем месте 121 год в одном из парков в центре Чернигова.

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В конце 2017 году этот бюст Пушкина, а также бронзовый бюст украинского писателя Михаила Коцюбинского уже снимали с постаментов. Но тогда, по версии полиции, это сделали воры с целью продать монументы в пункты приема цветного металла.

Тогда полиция тщательно искала памятники и нашла их. Более того, у памятника Пушкину тогда установили видеонаблюдение, чтобы предотвратить возможные эксцессы.

30 апреля бюст русского поэта был демонтирован и передан на хранение в местный музей.

Это не первый случай, когда в Украине демонтируют памятник Александру Пушкину. Ранее этой весной в Тернополе и в Мукачево тоже избавились от памятника поэту. А в Ужгороде в начале апреля активисты демонтировали мемориальную плиту, установленную к 300-летию "воссоединения" Украины и России.

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