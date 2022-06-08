В Чернобыле впервые с начала войны заработали радиационные детекторы
Foto: Reuters/Scanpix

Украина при технической поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) восстановила жизненно важный информационный канал — десятки детекторов радиации снова передают данные из района вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Большинство из 39 детекторов, отправляющих данные, теперь видны в Международной информационной системе радиационного мониторинга МАГАТЭ. Полученные к настоящему времени измерения показывают, что уровни радиации соответствуют тем, которые были измерены до конфликта. Поздравляем Украину", — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ напомнили, что сеть радиационного контроля в Чернобыльской зоне перестала функционировать 24 февраля, в первый день вторжения РФ, когда российские войска оккупировали ЧАЭС и удерживали ее в течение пяти недель, прежде чем покинуть станцию и город Славутич 31 марта.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой