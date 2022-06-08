В Чернобыле впервые с начала войны заработали радиационные детекторы

Украина при технической поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) восстановила жизненно важный информационный канал — десятки детекторов радиации снова передают данные из района вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.

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"Большинство из 39 детекторов, отправляющих данные, теперь видны в Международной информационной системе радиационного мониторинга МАГАТЭ. Полученные к настоящему времени измерения показывают, что уровни радиации соответствуют тем, которые были измерены до конфликта. Поздравляем Украину", — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ напомнили, что сеть радиационного контроля в Чернобыльской зоне перестала функционировать 24 февраля, в первый день вторжения РФ, когда российские войска оккупировали ЧАЭС и удерживали ее в течение пяти недель, прежде чем покинуть станцию и город Славутич 31 марта.