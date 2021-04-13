В Черное море направились 15 военных кораблей РФ
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Пятнадцать кораблей Каспийской флотилии (КФл) РФ осуществляют переход из Каспийского в Черное море на учения, сообщил Южный военный округ (ЮВО) во вторник.

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"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении округа.

"На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов", - сообщили в округе.

В ЮВО заявили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.

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Интерфакс

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Интерфакс
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