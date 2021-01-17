В Черном море затонул российский сухогруз, два человека погибли, шестерых не могут найти
Foto: Sputnik/Scanpix

В Черном море, у побережья Турции, затонул российский сухогруз с 13 членами экипажа на борту. Ведется операция по спасению, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

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На борту находились 13 человек экипажа, все граждане России. На данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера, поиск шестерых продолжается.

Известно, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны. Губернатор региона Синана Гюнера рассказал, что члены экипажа, предположительно, находятся в шлюпках, их пытаются спасти.

В месте происшествия плохие погодные условия, поисковая операция затруднена.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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