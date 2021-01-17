В Черном море затонул сухогруз, два человека погибли, шестерых не могут найти

В Черном море, у побережья Турции, затонул украинский сухогруз Arvin с 13 членами экипажа на борту. Ведется операция по спасению, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Судно ранее ходило под российским флагом, поэтому в сообщения СМИ утром 17 января сухогруз называли российским. Российским его назвали и в сообщения турецких властей.

Однако сейчас, по данным портала Vesselfinder, он ходит под флагом островного государства Палау, а владеет им украинская компания Arvin Shipping LTD.

По последним данным, четверо моряков погибли. Шестеро были спасены в рамках спасательной операции, организованной местными властями.

В составе экипажа находилось, по разным данным, от 12 до 15 моряков, большинство из них граждане Украины.

Известно, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны. Губернатор региона Синана Гюнера рассказал, что члены экипажа, предположительно, находятся в шлюпках, их пытаются спасти.

В месте происшествия плохие погодные условия, поисковая операция затруднена.