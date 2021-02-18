В числе пострадавших в Литве клиентов CityBee есть и политики: существует угроза нацбезопасности
Foto: LETA

15 февраля вечером появилось сообщение о том, что хакеры украли данные 110 000 клиентов каршеринговой компании CityBee. Выяснилось, что на форуме появились не только имена и фамилии клиентов, но и их персональные коды, номера телефонов, эл. почта, адрес, номер водительского удостоверения и пароли.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

CityBee заверила, что вся информация передана полиции, а тут кроется не опасность финансовых потерь, в этом деле усматривают угрозу нацбезопасности страны. Глава парламентского комитета по бюджету Миколас Маяускас и глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас указали, что среди пострадавших клиентов были и депутаты парламента Литвы, а данные могут попасть в руки спецслужб недружественных Литве стран. Это уже представляет угрозу нацбезопасности страны.

"Я понимаю серьезность вопроса защиты персональных данных, который сейчас очень актуален. Сейчас полиция должна сделать все, чтобы пресечь нанесение такого ущерба и виновные ответили по закону. Но тут есть и вопрос нацбезопасности, по моим данным, в этом списке есть как минимум 5 министров Литвы, депутаты и другие политики. Такая информация - это десерт для зарубежных спецслужб (...)", – сказал Delfi.lt Маяускас. "Остается сожалеть, что ДГБ не сделал никаких шагов в этом деле. Я так думаю, первое, что должен был сделать ДГБ, узнав, что среди пострадавших есть политики, связаться с ними и сделать все, чтобы они превентивно позаботились о безопасности, информировать о необходимости смены паролей и т.д.", – считает депутат.

По словам Кащюнаса, пока не стоит нагнетать обстановку, но нельзя и отбрасывать риск. "Риск в первую очередь связан с безопасностью данных. Надо анализировать ситуацию, мы займемся этим на заседании", – сказал он. Пока все обстоятельства не известны, но, похоже на то, что в течение суток информация была доступна всем желающим ее получить, заметил Кащюнас. "Можно предположить, что за эти сутки, кто-то из недружественных субъектов собрал данные о политиках – адреса, телефоны, пароли. А люди часто в нескольких местах используют те же пароли. Конечно, пока не известно, было это или нет. Но риск остается", – сказал депутат, заметив, что эта проблема вскрыла вопрос безопасности данных. "Эта проблема существует и в частном, и в государственном секторе", – отметил он.

Депутат Агне Ширинскене считает, что похищенные данные могут использовать для организации террористической деятельности. Она раскритиковала главу Минюста Эвелину Добровольскую, которая сказала, что эта ситуация не представляет большой опасности для клиентов CityBee. Ширинскене считает, что повод для беспокойства существует, ведь этими данными могут воспользоваться торговцы оружием, террористы и мошенники, занимающиеся отмыванием денег.

"Кроме того, у нелегальных мигрантов часто бывают поддельные документы. (...) А где еще сделки, которые можно заключить, если располагать всеми преданными огласке данными?", – писала в фейсбуке политик. Добровольская во вторник сказала, что риск, связанный с утечкой данных клиентов CityBee невелик, поэтому жителям пока не предлагают менять банковские карты и водительские удостоверения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

10

Source

ru.DELFI.lt
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Hовости недвижимости

Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne
Элегантная новинка на улице Кр.Барона: квартиры с видом на Верманский сад
Зарезервируй квартиру в Līčukrasti и выбери внутреннюю отделку!
Время для нового жилья! Запишись на индивидуальный осмотр проектов!