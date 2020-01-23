В Цюрихе произошли столкновения противников Давосского форума с полицией

Цюрихская полиция применила против радикалов водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Один полицейский получил ранение.

В Цюрихе противники Всемирного экономического форума (ВЭФ) вступили в столкновения с полицейскими, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Об этом сообщила в ночь на четверг, 23 января, швейцарская полиция. Согласно ее данным, радикально настроенные демонстранты зажигали файеры и бросали в полицейских бутылки.

Три человека были задержаны. Один из прохожих получил ожоги, кроме того был ранен полицейский, оба доставлены в больницу. Беспорядки произошли в ходе согласованной с властями акции "Цюрих против ВЭФ", в которой приняли участие несколько сотен человек.

Ежегодный Давосский форум проходит с 21 по 24 января. Его организаторы сообщили о присутствии на нем 3000 официальных лиц из 117 стран. Среди приглашенных гостей — президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и экоактивистка Грета Тунберг.