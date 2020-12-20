В Дании, Нидерландах и Австралии обнаружили мутацию коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании еще в сентябре и уже распространяется по всему миру, сказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Ее слова передает "Би-би-си".

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"Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии", — напомнила Керкхове.

Она уточнила, что данная мутация коронавируса также была выявлена в Дании, Нидерландах и Австралии.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

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Source

Gazeta.ru

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Gazeta.ru

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