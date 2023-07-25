В Дании опять сожгли Коран. Мусульманский мир протестует

Ирак и некоторые другие страны с мусульманским большинством резко осудили сожжение Корана в понедельник у здания посольства Ирака в Копенгагене.

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Двое членов группы "Датские патриоты" растоптали и подожгли священную книгу в лотке из фольги, положив ее на землю рядом с иракским флагом. На прошлой неделе члены группировки транслировали аналогичный акт в фейсбуке.

После этого около тысячи демонстрантов в Багдаде пытались проникнуть в посольство Дании.

На минувшей неделе иракский беженец-христианин получил разрешение во второй раз сжечь Коран в Стокгольме. Правда, он не сжег его, но растоптал ногами. Шведская полиция пыталась запретить это действо, однако суд отменил запрет, ссылаясь на законное право на свободу собраний.

Швеции пришлось эвакуировать сотрудников своего посольства из Багдада после того, как в здание проникли демонстранты. Ирак также выслал шведского посла, а в минувший четверг протестующие в Ираке подожгли шведское посольство в Багдаде.

Шведские власти осудили сожжение священной книги как исламофобское.

Министерство иностранных дел Ирака заявило, что подобные действия позволяют "вирусу экстремизма и ненависти" представлять "реальную угрозу мирному сосуществованию обществ".

Очередное осквернение книги в столице Дании вызвало многотысячную акцию протеста в йеменской столице Сане, участники которой выразили гнев в адрес Дании и Швеции за то, что они допускают подобные действия.

Турция назвала произошедшее "отвратительным нападением" на Коран, а министерство иностранных дел Алжира вызвало посла Дании и поверенного в делах Швеции, чтобы осудить эти действия.

Иран в субботу также выразил протест в связи с произошедшими ранее осквернениями. СМИ Катара сообщили, что на крупнейшем в стране рынке Сук Аль-Балади в знак протеста были изъяты шведские товары.

В субботу в Багдаде силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы не допустить больших толп людей к посольству Дании. Переходы в укрепленную "зеленую зону" города, где расположены многие иностранные посольства, были закрыты.

Министерство иностранных дел Дании заявило: "Дания осуждает сегодняшнее сожжение Корана, совершенное очень немногими людьми. Эти провокационные и постыдные действия не отражают точку зрения датского правительства. Призываю всех к деэскалации — насилие никогда не должно быть ответом".

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Представитель министерства иностранных дел Ирака сообщил, что сотрудники датского посольства покинули Ирак два дня назад.

Он не стал уточнять причину и точные сроки.

Представитель министерства иностранных дел Дании сообщил, что посольство в Багдаде закрыто на летние каникулы с 22 июля, и заявил, что Дания сохранит дипломатическое присутствие в Ираке.