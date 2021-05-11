В Дании россиянина осудили за шпионаж

36-летний гражданин РФ приговорен к трем годам лишения свободы и высылке из Дании за сбор и передачу информации российской разведке.

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Суд в датском городе Ольбурге в понедельник, 10 мая, признал 36-летнего гражданина России виновным в шпионской деятельности по 108 статье УК Дании и назначил ему наказание в три года лишения свободы. Кроме того, россиянин приговорен к депортации с постоянно действующим запретом на обратный въезд в Данию.

Как уточняется в сообщении на сайте суда, приговоренный "в течение многих лет собирал информацию о Датском техническом университете, а также о предприятии в Северной Ютландии, передавал эту информацию российской разведке, в том числе за вознаграждение". Имя осужденного не называется, судебное заседание проходило за закрытыми дверями. Защита намерена обжаловать приговор.

Шпион собирал техническую информацию

Ранее, в декабре, сообщалось, что прокуратура Дании подозревает россиянина в передаче российской разведке информации о датских энергетических технологиях. Он находился под стражей с июля 2020 года, вины своей не признал. Дело основано на результатах масштабного расследования, проведенного Службой полицейской разведки.

Перед задержанием инженер-химик с российским гражданством, проживший в Дании 12 лет, работал в фирме SetEnergy, расположенной в Ольбурге и разрабатывавшей экологичные топливные элементы. До этого он получил докторскую степень в Датском техническом университете.

Другие случаи с российскими шпионами

В апреле Чехия обвинила российские спецслужбы к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в октябре 2014 года.

В марте правоохранительные органы в Риме задержали подозреваемых в шпионаже старшего офицера ВМС Италии и военного сотрудника посольства РФ в Италии во время их тайной встречи.

Кроме того, в Болгарии были задержаны несколько военнослужащих, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

В феврале Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в агентурной деятельности гражданину ФРГ, который, по ее данным, сотрудничал с российскими разведслужбами.