В Дании задержали российское научное судно "Академик Иоффе"

На сайте Центра морских экспедиционных исследований Института океанологии им П.П.Ширшова Российской академии наук сообщается, что судно "Академик Иоффе" имеет статус уникальной научной установки.

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Судно было задержано на рейде порта Скаген после возвращения из экспедиции.

На его борту более 60 человек — 38 членов экипажа и 23 ученых.

Судно было арестовано "в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны", связанному с предыдущей деятельностью "Академика Иоффе", сообщило посольство России в Дании.

Иск против российского судна, по данным посольства, подала канадская компания One Ocean Expedition LTD, занимающаяся организацией небольших частных экспедиций и морских круизов в Арктику, Антарктику, на Шпицберген, в Гренландию и другие отдаленные регионы мира.

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"Интерфакс" сообщает со ссылкой на министерство науки и высшего образования России, что ведомство разбирается в причинах задержания судна.

Что известно о судне "Академик Иоффе"

Судно "Академик Иоффе" используется Институтом океанологии имени П.П.Ширшова РАН в научных целях. Оно было построено в 1988 году и названо в честь советского физика Абрама Федоровича Иоффе. Водоизмещение судна составляет 6450 тонн, длина — 117 метров.

На сайте Центра морских экспедиционных исследований Института океанологии РАН говорится, что "Академик Иоффе" имеет статус уникальной научной установки и используется для экспериментов по распространению акустических сигналов в океане. 26 октября судно завершило 59-ю экспедицию, в ходе которой группа ученых занималась геофизическими исследованиями морского дна.

"Известия" сообщают со ссылкой на источник в Институте океанологии, что судно могло быть задержано за долги фрахтователю. По словам собеседника издания, Институт океанологии сдавал "Академика Иоффе" в аренду компании One Ocean Expedition, но в 2019 году сотрудничество прекратилось.

Источник "Известий" предполагает, что One Ocean Expedition задолжала фрахтователю за топливо и стоянку, и за эти долги судно могли задержать в Дании.