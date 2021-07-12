В Дании завершают эксгумацию миллионов забитых из-за COVID-19 норок

В Дании завершают эксгумацию норок, которые ранее были забиты на зверофермах и в спешке захоронены на военном полигоне в Центральной Ютландии — после обнаружения случаев заражения этих животных мутировавшим штаммом коронавируса SARS-CoV-2. В понедельник, 12 июля, из земли достанут последних животных и доставят их кости на мусоросжигательный завод.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили в профильном ведомстве, выемка останков, общий вес которых превышает 13000 тонн, завершится в запланированные ранее сроки. После этого объект должен быть рекультивирован.

"Зомби-норки" поднимались на поверхность

Сотни "зомби-норок", как их окрестили местные СМИ, после захоронения — в результате образования газов при разложении — стали подниматься из-под земли.

Это привело к жалобам местных жителей, высказавших опасения из-за возможности заражения почвы и источников питьевой воды, а также озера, в котором официально разрешено купаться. Последнее находится менее, чем в 200 метрах от одного из двух полигонов, где были захоронены около четырех млн животных.

Останки зверьков сожгут

В итоге правительство получило поддержку в парламенте страны — Стортинге — и решило извлечь останки зверьков, чтобы впоследствии сжечь их, уведомляли в министерстве по вопросам сельского хозяйства и продовольствия.

К работам, однако, приступили лишь в мае этого года, когда угроза заражения людей COVID-19 при эксгумации, по мнению экспертов, была сведена к нулю.

Дания — один из крупнейших в мире поставщиков меха

В ноябре 2020 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что власти решили уничтожить всех норок на зверофермах страны в связи с обнаружением животных, инфицированных мутировавшим штаммом вируса. По словам Фредериксен, им могут быть заражены люди, кроме того, он снижает способность к образованию антител. На начало ноября было выявлено 12 человек с мутировавшим вариантом коронавируса — в Северной Ютландии.

Дания — один из крупнейших в мире поставщиков меха норки. В стране работали 1139 норковых ферм, на которых содержались около 15-17 миллионов норок.