В Даугавпилсе шутник "заминировал" ресторан и парализовал работу автовокзала

В субботу утром в полицию поступил анонимный звонок о том, что в даугавпилсском ресторане Irish Dublin pub на улице Виестура, 10, заложена бомба. На несколько часов была остановлена работа автовокзала, магазинов, ресторанов и других заведений. После проверки взрывное устройство обнаружено не было. Полиция сообщила порталу Delfi, что шутник пойман.

Звонок поступил в дежурную часть Управления полиции Латгальского региона в 10:46 21 декабря. Полиция оперативно отправилась в Irish Dublin pub, где, по информации звонившего, находилась взрывчатка, и обыскала здание. Все люди были эвакуированы. Проверка проходила до 16:00, бомбу не нашли.

Шутника удалось найти — это оказался мужчина 1988 года рождения, который уже раньше попадал в поле зрения полиции. Его арестовали на двое суток, а потом отпустили. К задержанному применен статус подозреваемого, он находится под мерой пресечения, не связанной с лишением свободы.

Возбужден уголовный процесс, ведется досудебное расследование.