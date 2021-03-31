В давке на церемонии прощания с президентом Танзании погибли 45 человек

Не менее 45 человек погибли, 37 пострадали от травм на церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули из-за возникшей давки, передает ТАСС. Ранее сообщалось о гибели пятерых человек. Инцидент произошел 21 марта на стадионе в пригороде Дар-эс-Салама Додома. Африканские СМИ написали об этом во вторник.

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Полиция Танзании заявила, что с президентом хотели проститься очень много людей. По словам командующего специальной полицейской зоны Дар-эс-Салама, многие пытались проникнуть на стадион, где проходила церемония прощания, в обход утвержденного маршрута.

Церемонии прощания с Магуфули проходили по всей Танзании в течение шести дней. После событий на стадионе власти приняли особые меры безопасности, и в других городах удалось избежать столпотворения. Магуфуле был предан земле 26 марта в своем родном городе Чато на северо-западе Танзании.

Джон Магуфули умер 17 марта. Ему был 61 год. Власти заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ. В начале марта глава государства перестал появляться на публике. Оппозиция заявляла, что , что у Магуфули был коронавирус и он был госпитализирован с COVID-19 в соседней Кении. Власти все опровергали.

Магуфули высмеивал коронавирус и вакцинацию, не носил маски, а страна не публиковала при нем статистические данные о числе заболевших. Президент объяснял свою позицию тем, что не доверяет иностранной науке. Минздрав Танзании заявлял, что Танзания не планирует закупать вакцины от COVID-19.