В давке на похоронах генерала Касема Сулеймани в Иране погибли 35 человек. Похороны перенесли

По меньшей мере 35 человек погибли и 48 пострадали в результате давки на церемонии прощания с погибшим в пятницу в результате атаки американского дрона генералом Касемом Сулеймани, сообщает иранское государственное телевидение.

В город Керман на юго-востоке Ирана, где родился и вырос генерал Касем Сулеймани, съехались сотни тысяч людей.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи города.

Представитель комитета по организации похорон Мехди Садафи сообщил, что из-за огромного наплыва людей провести похороны во вторник не представляется возможным. Новое время похорон Сулеймани будет объявлено позднее, сообщают иранские СМИ.

Во вторник во многих иранских городах проходят массовые акции в память о погибшем генерале, а также протесты против действий США. Демонстранты несут с собой портреты Сулеймани, многие из них скандируют: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами на траурном митинге в Кермане пообещал "сжечь всех, кого любят Соединенные Штаты" за убийство Сулеймани.

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Также во вторник парламент Ирана единогласно принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации. Согласно тексту документа, в число террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, причастные к гибели Сулеймани.

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на убийство американцами Касема Сулеймани, заявил секретарь Совбеза Али Шамхани. Он также отметил, что "даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США".

Как сообщают американские СМИ, власти США, в свою очередь, отказали министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу во въездной визе. Ранее дипломат намеревался прибыть в Нью-Йорк для участие в заседании Совета безопасности ООН.

Как был убит генерал Сулеймани

Генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, был убит 3 января в Ираке в результате авиаудара США. Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа.

Во время авиаудара Сулеймани находился в автомобиле в аэропорту Багдада. По данным газеты Washington Post, удар по колонне автомобилей нанесли беспилотники. В иранском Корпусе стражей Исламской революции сообщили, что он погиб в результате удара с американских вертолетов.

В американском оборонном ведомстве сообщили, что удар был направлен на предотвращение дальнейших нападений со стороны Ирана: "США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить наших людей и наши интересы повсюду в мире".

Авиаудар по Сулеймани был нанесен спустя несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию было совершено по распоряжению генерала Сулеймани.

По информации американских военных, Касем Сулеймани и его спецподразделение несут ответственность за гибель сотен и ранения тысяч американских военных, а также военнослужащих международной коалиции.