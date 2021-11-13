В Дели уровень загрязненноcти воздуха превысил норму в 20 раз

Власти Дели объявили о закрытии школ на неделю из-за повышенного уровня загрязнения воздуха в столице Индии, сообщает в субботу Times of India.

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"С понедельника школы будут закрыты, чтобы дети не дышали загрязненным воздухом", - приводит издание слова первого министра Дели Арвинда Кеджривала.

Кроме того, по распоряжению столичных властей на четыре дня приостановлены любые строительные работы, а все государственным служащим предписано перейти на работу из дома. Частный бизнес должен будет придерживаться этого правила "по мере возможности".

В субботу в Дели было зафиксировано резкое увеличение загрязненности воздуха, которое в итоге превысило уровень нормы в 20 раз.