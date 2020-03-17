В детском саду в Эстонии у ребенка выявлен коронавирус

Волостная управа Харку на две недели закрывает детский сад Teelahkme в Табасалу, поскольку у одного из детей, посещавших учреждение, был выявлен коронавирус, сообщает rus.delfi.ee.

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Все работники детского сада направлены на карантин.

Как сказали Delfi в саду, на прошлой неделе сад посетило в общей сложности 50 детей. 17 из них посещали ту же группу, что и зараженный ребенок.

По состоянии на сегодняшнее утро в Эстонии коронавирус диагностирован у 225 человек. Всего начиная с 31 января (по состоянию на утро 17 марта) в Эстонии было проведено 1625 тестов на COVID-19. У большей части инфицированных наблюдаются легкие симптомы. Больше всего заболевших в Харьюмаа и Сааремаа.

Как сообщалось, в Латвии Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) получил информацию о еще 11 заболевших COVID-19. Таким образом, их количество выросло до 60. Среди заболевших — ребенок, который посещал детский сад Saimīte в Пиньки. Детский сад будет закрыт на дезинфекцию, а его руководство получит все необходимые инструкции.