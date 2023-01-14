В Днепре ракета попала в многоквартирный дом, минимум пять погибших

Украинская территория второй раз за день подверглась ракетному обстрелу, сообщили украинские СМИ и власти страны. В Днепре ракета попала в многоквартирный дом,в одной из секций здания обрушились перекрытия. Погибли минимум пять человек, ранено минимум 39, кто-то еще может оставаться под завалами.

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По предварительным данным, из-за попадания ракеты в дом погибли пять человек, ранения получили 39 человек (в том числе семь детей, самому младшему из них три года), сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. Сколько еще людей остаются под завалами многоэтажки в Днепре, неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Днепру словами "Мир должен остановить это зло". "Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", — написал украинский президент в своем телеграм-канале.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 и ЕС ввести новые санкции против России после обстрела Днепра. "Каждый ракетный обстрел еще больше истощает российские запасы. Тем не менее, они все еще могут производить новые [ракеты]. Мы можем и должны уничтожить их ракетно-беспилотную промышленность массовым санкционным ударом! Призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной", — написал Кулеба в твиттере.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия должна быть немедленно исключена из Совета безопасности ООН.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, 14 января войска РФ выпустили по Украине около 28 крылатых ракет и пять управляемых авиационных ракет. По словам Залужного, 18 крылатых и три авиационных ракеты были сбиты. В свою очередь, командование Воздушных сил ВСУ отчитались о 25 сбитых российских ракетах из 38 выпущенных 14 января. По данным командования, были сбиты 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и "Калибр" и семь управляемых авиационных ракет Х-59.

В Харькове большая часть районов в результате обстрела осталась без света, сообщили корреспонденты "Суспільного". Глава областной администрации Олег Синегубов заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

В Львовской области ракета также попала в объект критической инфраструктуры. Местные власти предупредили о возможных перебоях с электричеством и водой.

Власти Киева и Киевской области сообщили о работе ПВО.