В Днепре ракета попала в многоквартирный дом
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Украинская территория второй раз за день подверглась ракетному обстрелу, сообщили украинские СМИ и власти страны.

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В Днепре ракета попала в многоквартирный дом, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, из-под завалов удалось спасти 15 человек. Сколько человек под ними еще остаются, неизвестно.

Предварительно, в Днепре ранены 10 человек, в том числе два ребенка, сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. Всех раненых госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии, добавил Резниченко. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела был обесточен целый район.

В Харькове большая часть районов в результате обстрела осталась без света, сообщили корреспонденты "Суспільного". Глава областной администрации Олег Синегубов заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

В Львовской области ракета также попала в объект критической инфраструктуры. Местные власти предупредили о возможных перебоях с электричеством и водой.

Власти Киева и Киевской области сообщили о работе ПВО.

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