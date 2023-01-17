В Днепре завершили спасательные работы на месте дома, пораженного российской ракетой. Всего погибли 44 человека

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что разбор завалов на месте многоэтажки, пораженной российской ракетой 14 января, завершен. Всего жертвами удара стали 44 человека, среди них — пятеро детей.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины добавляет, что ранения получили 79 жителей дома, в том числе 16 детей. Спасены были 39 человек.

"Поисково-спасательная операция завершена. Спасибо спасателям, врачам, полицейским, коммунальщикам, волонтерам… Спасибо главе города Борису Филатову, его заместителям и всей мэрии Днепра. Благодарю всех, кто эти долгие 69 часов боролся и помогал пострадавшим. И продолжает это делать. Устойчиво проходим сверхтяжелое испытание. Соболезнования родным погибших", — написал Резниченко.

В ходе массированного обстрела Украины 14 января ракета упала на жилой дом, полностью разрушив более 200 квартир. По данным ВСУ, многоэтажный дом был поражен российским противокорабельным снарядом Х-22. Кремль отрицает свою причастность, утверждая, что армия РФ "не наносит ударов по жилым домам".