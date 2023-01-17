В Днепре завершили спасательные работы на месте дома, пораженного российской ракетой. Всего погибли 44 человека
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что разбор завалов на месте многоэтажки, пораженной российской ракетой 14 января, завершен. Всего жертвами удара стали 44 человека, среди них — пятеро детей.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины добавляет, что ранения получили 79 жителей дома, в том числе 16 детей. Спасены были 39 человек.

"Поисково-спасательная операция завершена. Спасибо спасателям, врачам, полицейским, коммунальщикам, волонтерам… Спасибо главе города Борису Филатову, его заместителям и всей мэрии Днепра. Благодарю всех, кто эти долгие 69 часов боролся и помогал пострадавшим. И продолжает это делать. Устойчиво проходим сверхтяжелое испытание. Соболезнования родным погибших", — написал Резниченко.

В ходе массированного обстрела Украины 14 января ракета упала на жилой дом, полностью разрушив более 200 квартир. По данным ВСУ, многоэтажный дом был поражен российским противокорабельным снарядом Х-22. Кремль отрицает свою причастность, утверждая, что армия РФ "не наносит ударов по жилым домам".

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