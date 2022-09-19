В "ДНР" и Херсоне тоже хотят срочный "референдум"

Kоллаборанты в "ДНР" и временно оккупированной части Херсонской области Украины выступили за скорейшее проведение референдума о присоединении к России. Об этом сообщают российские СМИ вечером 19 сентября.

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Так, в "ДНР" так называемая "общественная палата" обратилась к главе "республики" Денису Пушилину и "народному совету" с просьбой незамедлительно провести такой "референдум".

"Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой родины — России. Народ Донбасса это заслужил", — говорится в обращении.

В свою очередь так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона "готовы идти на референдум" и чтобы "скорее было самоопределение".

Ранее в понедельник с похожим обращением о "референдуме" выступили в "ЛНР". В Луганске уверены, что "жители "республики" поддержат инициативу".

Отметим, ранее в Луганске, как и в Донецке заявляли, что "реферндум" о "вступлении" в РФ проведут после полного захвата Луганской и Донецкой областей, чего почти за семь месяцев войны так и не произошло.