В ДНР скончался попавший в плен британец

Пол Ури скончался еще 10 июля. В самопровозглашенной республике его называют наемником, родственники и знакомые настаивают, что британец отправился в Украину в качестве волонтера и помогал местным жителям покинуть зону боевых действий.

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Британский подданный Пол Ури умер в плену в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

По словам Морозовой, 45-летний Ури скончался еще 10 июля. Представительница администрации самопровозглашенной республики сообщила, что после пленения британца в конце апреля его осмотрели медики — у Ури выявили инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и сердечно-сосудистые заболевания.

"С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", — заявила Морозова.

В ДНР утверждают, что Ури был "профессиональным военным", прошедшим Афганистан и Ирак, "руководил боевыми операциями и занимался набором и обучением наемников для украинских войск" и был пленен при попытке "прорыва через блокпост".

При этом родственники и знакомые Ури рассказали британским СМИ, что мужчина никогда не служил в армии и занимался гуманитарной деятельностью, а в Афганистане находился в качестве "гражданского подрядчика". Как пишет The Insider, его вместе с 22-летним Диланом Хили схватили на территории Запорожской области в конце апреля: мужчины были волонтерами и помогали эвакуироваться людям из зоны конфликта.

Ури не входил в число подданных Великобритании, приговоренных в ДНР к смертной казни. Расстрела сейчас ожидают его соотечественники Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим. Сейчас рассматриваются апелляции на вынесенный в Донецке приговор.