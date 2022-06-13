В ДНР заявили о гибели трех человек в результате обстрела рынка в Донецке

Власти самопровозглашенной республики утверждают, что удар по рынку произвели украинские военные. Количество раненых в разных сообщениях варьируется от четырех до тринадцати.

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По меньшей мере три человека погибли в результате обстрела рынка на востоке Донецка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей самопровозглашенной ДНР.

Как утверждают в штабе территориальной обороны ДНР, в результате обстрела также получили ранения 4 человека. Агентство ТАСС со ссылкой на мэра Донецка сообщает о 13 пострадавших.

После обстрела на территории рынка начался пожар. Российское государственное РИА "Новости" разместило в своем Telegram-канале видео с горящими постройками.

Власти самопровозглашенный республики обвинили в обстреле армию Украины. Утверждается, что по городу стреляли из реактивной системы залпового огня "Град", а также артиллерийского оружия калибра 155 мм, "которое стоит на вооружении стран НАТО".