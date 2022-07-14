В ДНР заявили об обстреле центра Донецка: в результате удара по городу погибли два человека

В четверг, 14 июля, был совершен обстрел автостанции центра Донецка, в результате которого пострадали шесть человек, а двое мирных жителей погибли. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на РИА Новости.

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Информация о количестве пострадавших появилась в Telegram-канале штаба обороны самопровозглашенной ДНР.

"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до шести человек, еще два мирных жителя погибли", — говорится в сообщении.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию о двух погибших. Он также заявил, что под удар попала автостанция "Центр". Погибли девушка, ехавшая с работы домой, и водитель маршрутки. По словам Пушилин, военных объектов рядом с местом удара нет.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар по офисному зданию, Дому офицеров и жилым домам, а также "задели" больницу. Президент Зеленский назвал произошедшее "терактом". Власти РФ пока что ограничились непубличным комментарием для Маргариты Симоньян.

По меньшей мере 22 человека, включая трех детей, погибли, еще десятки человек пострадали в результате ракетного удара по городу Винница в центральной Украине.