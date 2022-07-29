В ДНР заявили об ударе ВСУ по колонии с военнопленными в Еленовке. Сообщается о 40 погибших
Foto: AP/Scanpix/LETA
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В ночь на 29 июля ВСУ обстреляли колонию в селе Еленовка под Донецком, где содержатся украинские военнопленные, утверждает заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

«Ночью ударили, предположительно Хаймерсом, по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — цитирует его сообщение «Интерфакс».

Минобороны РФ также пишет о 40 погибших украинских военнопленных в Еленовке. Военное ведомство сообщает о 75 раненых военнопленных из числа бойцов полка «Азов». Также были ранены восемь сотрудников изолятора, утверждают в Минобороны.

Версия министерства совпадает с заявлением властей самопровозглашенной ДНР: якобы украинские военные нанесли удар ракетами HIMARS

Украинская сторона по-прежнему не комментировала инцидент.

Как ранее сообщали СМИ, в бывшей исправительной колонии в Еленовке содержатся сдавшиеся в плен защитники завода «Азовсталь», в том числе участники украинского полка «Азов».

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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