В ДНР заявили об украинском обстреле Донецка, при котором погибли семь человек в маршрутке

Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные обстреляли центральные районы Донецка, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

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Назначенный российскими властями мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что один из снарядов попал в маршрутное такси, в котором в это время находились люди. По словам Кулемзина, автобус полностью сгорел, в результате погибли семь человек, в том числе один ребенок.

Еще десять человек были госпитализированы, заявил Пушилин.

Телеграм-канал "Типичный Донецк" также сообщает о 10 раненых в результате обстрела травматологической больницы.

Официально ВСУ не комментировали обстрел. Украинские СМИ выдвинули версию, что россияне сами обстреляли удерживаемый ими город, чтобы "отвлечь внимание" от утренней ракетной атаки на украинские города. Напомним, утром 28 апреля российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киевской, Днепропетровской и Черкасской областям. В городе Умань ракета попала в многоэтажный дом, что привело к гибели (по данным на три часа дня) 16 человек. Еще два человека погибли в Днепре.