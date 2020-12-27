В доме престарелых в Бельгии скончались 18 человек после визита Санты с Covid-19

В бельгийском доме престарелых умерли 18 человек после визита Санта Клауса с коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

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ЧП произошло в соцучреждении в коммуне Мол.

В дом престарелых пришел аниматор, который через три дня после выступления получил положительный результат анализов на Covid-19.

После проверки оказалось, что 121 пациент и 36 сотрудников учреждения заразились коронавирусом.

Мэр Мола Вим Кайерс подчеркнул, что на снимках с мероприятия видно, что в ходе выступления аниматора не соблюдалась социальная дистанция, а также не все присутствовавшие были в масках, несмотря на заявление дома престарелых о соблюдении всех ограничений на фоне пандемии.

Властями будут приняты меры для борьбы со вспышкой коронавируса в этом доме престарелых.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80,7 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с Covid-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от Covid-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от Covid-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".