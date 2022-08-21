В ДТП в Ульяновской области погибли 16 человек

В Ульяновской области России днем 21 августа столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. По последней информации, погибли 16 человек, еще трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло у поселка Николаевка в Николаевском районе на трассе М-5 "Урал", сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным областного управления МВД, водитель фуры выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, перевозившим рабочих из Киргизии. В итоге последний автомобиль оказался раздавлен двумя фурами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По предварительной информации, в результате аварии погибли 16 человек. Жертвами аварии с участием микроавтобуса и двух фур стали 14 граждан Киргизии и двое граждан России. По предварительным данным, маршрут автобуса с гражданами Киргизии проходил через территорию Казахстана.