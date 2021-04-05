В Дубае россиянок задержали за съемку обнаженными. Им грозит штраф и тюрьма
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В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из высотных зданий города. Среди задержанных восемь россиянок, сообщили в генконсульстве России.

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"В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная - за участие в развратных действиях", - сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Как уточнил собседник агентства, задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы, организатору съемки - до полутора лет.

Также задержанным девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов) на каждую, организатору - 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов).

При этом в российском генконсульстве допустили, что эмиратские власти могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана.

Видеоролик, ставший поводом для задержаний, появился в соцсетях в минувшую субботу. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.

"Полиция Дубая предупреждает о неприемлемости подобного поведения, которое не отражает ценности и этику эмиратского общества", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

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BBC News Русская служба:

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