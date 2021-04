В Дубае россиянок задержали за съемку обнаженными. Им грозит штраф и тюрьма

В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из высотных зданий города. Среди задержанных восемь россиянок, сообщили в генконсульстве России.

"В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная - за участие в развратных действиях", - сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Как уточнил собседник агентства, задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы, организатору съемки - до полутора лет.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai 'publicity stunt'https://t.co/W1lYZgFJvZ pic.twitter.com/TfAcQK6k8q