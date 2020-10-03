В двух городах Беларуси задержаны журналисты
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Гомеле в субботу, 3 октября, силовики провели обыск в доме главного редактора местного издания "Сильные новости" Анны Якштас. Она и ее муж Денис, также работающий в редакции, задержаны. Об этом в своем Facebook сообщил основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов.

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Позднее официальный представитель гомельского УВД заявил агентству "Интерфакс", что журналисты задержаны в рамках административного процесса.

Кроме того, стало известно о задержании в Солигорске фотожурналиста Ирины Ореховской, работающей в том числе и на телеканал "Белсат".

В Беларуси аннулированы аккредитации журналистов иностранных СМИ

Накануне, 2 октября, в Беларуси отменили аккредитацию всех иностранных СМИ. Подать заявку на новую аккредитацию сотрудники иностранных изданий смогут с 5 октября, когда свою работу в новом составе начнет комиссия по вопросам аккредитации при МИД Беларуси. Рассмотрение занимает от 5 до 20 дней для временной аккредитации и от 30 дней до 2 месяцев - для постоянной. Все это время легально осуществлять свою профессиональную деятельность журналисты иностранных СМИ не смогут.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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