В Джидде на переговорах по Украине согласованы два вопроса

Участники переговоров по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии достигли соглашения по двум вопросам по итогам первого дня консультаций, сообщили источники Corriere della Sera.

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По данным итальянской газеты, все считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины" и соблюдение принципа верховенства Устава ООН.

Стороны договорились создать рабочие группы для обсуждения плана урегулирования российско-украинского конфликта, предложенного Киевом. Этот план, в числе прочего, предполагает вывод всех российских войск с территории Украины в границах 1991 года, а также "возвращение справедливости".

В Джидде также обсуждаются возможные сроки проведения встречи глав государств. По данным источников газеты, такой саммит может состояться до конца года.

Без участия России

Двухдневные консультации по Украине в Джидде проходят 5 - 6 августа. В них участвуют советники по безопасности и более чем 30 стран. Россия не встречу не приглашена.

Бразилия на консультациях по Украине в Джидде призвала привлечь к участию в переговорах и РФ. Переговоры о мире между Россией и Украиной должны проходить с участием всех сторон конфликта, подчеркнул советник президента Бразилии Селсу Аморим.

"Любые настоящие переговоры должны включать все стороны. Хотя Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву в этот процесс", - говорится в заявлении Аморима.