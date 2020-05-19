В EasyJet подтвердили кражу данных 9 млн клиентов хакерами

Британский лоукостер EasyJet признал, что данные клиентов авиакомпании были похищены в результате хакерской атаки, сообщает "Би-би-си".

Согласно сообщению EasyJet, "кибератака с использованием высокотехнологических средств" затронула примерно 9 млн клиентов авиакомпании. Хакеры похитили данные их почтовых ящиков и информацию об их поездках.

Кроме того, отмечается, что хакеры "получили доступ" к информации о платежных картах 2,2 тыс. человек.

По данным "Би-би-си", руководство лоукостера узнало об атаке еще в январе, однако только в апреле компания смогла уведомить об этом тех клиентов, чьи данные карт были похищены.

В EasyJet заверили, что до 26 мая завершат информирование всех клиентов, которых затронула кибератака.

"Нет никаких данных о том, что какая-либо личная информация любого характера была неправомерно использована, однако мы поддерживаем контакт с примерно 9 млн клиентов, к чьим данным хакеры получили доступ. Мы рекомендуем им предпринять шаги по защите данных, чтобы минимизировать риски потенциального фишинга", - говорится в сообщении EasyJet.