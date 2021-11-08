В Эcтонии выявлено 788 новых случаев коронавируса, в Литве - 1411
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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5549 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 788 тестов, скончались пять пациентов с коронавирусом.

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492 позитивных теста принадлежат невакцинированным, а 296 полностью вакцинированным людям.

Двумя дозами вакцины охвачено 57,8 процента населения Эстонии.

За минувшие сутки в Литве выявлено 1411 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 17 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 13 человек не были привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1913 пациентов с Covid-19, 139 из них находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве немного снизился и составил 1386,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 17,4%.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация
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