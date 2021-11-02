В Эфиопии из-за нападения повстанцев введен режим ЧС

В Эфиопии объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы защитить население от нападения повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ). Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на радиостанцию Fana.

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Радиостанция отмечает, что местный Совет министров объявил о введении ЧС начиная с 2 ноября 2021 года.

"Режим ЧС направлен на защиту гражданского населения от зверств, совершаемых террористической группировкой НФОТ в некоторых частях страны", — указывает Fana.

Как пишет Lenta.ru, в понедельник, 1 ноября, повстанцы из НФОТ убили более 100 жителей города Комбольча, который расположен на севере Эфиопии. Этот регион страны находится в эпицентре вооруженного конфликта с ноября прошлого года, причиной для которого послужили противоречия между федеральными властями и правлением Тыграя.

Повстанцы смогли захватить несколько ключевых городов в двух соседних штатах, но к осени 2021 года силы правительства начали контрнаступление и вернули контроль над большей частью городов.