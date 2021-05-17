В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих, погибли три человека
Foto: Sputnik/Scanpix

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих, сообщает "Дождь" со ссылкой на издание "Екатеринбург онлайн".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным источника издания в правоохранительных органах, погибли три человека. Позднее эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

Источник местного издания 66.ru также утверждает, что в результате нападения погибли три человека.

В Следственном комитете сообщили, что конфликт произошел на фоне алкоголя — в результате нападения погибли трое мужчин. В МВД добавили, что при задержании нападавший оказал сопротивление и полицейские вынужденно применили оружие.

Собеседник "Екатеринбург онлайн" утверждает, что нападавший жив — у него огнестрельные ранения. Он задержан.

Очевидец рассказал, что мужчина напал на троих прохожих, после чего раздались выстрелы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Екатеринбург
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Wolt: путешествуй по Японии вместе с Ramen Riga