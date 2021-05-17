В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих, погибли три человека

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих, сообщает "Дождь" со ссылкой на издание "Екатеринбург онлайн".

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По данным источника издания в правоохранительных органах, погибли три человека. Позднее эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

Источник местного издания 66.ru также утверждает, что в результате нападения погибли три человека.

В Следственном комитете сообщили, что конфликт произошел на фоне алкоголя — в результате нападения погибли трое мужчин. В МВД добавили, что при задержании нападавший оказал сопротивление и полицейские вынужденно применили оружие.

Собеседник "Екатеринбург онлайн" утверждает, что нападавший жив — у него огнестрельные ранения. Он задержан.

Очевидец рассказал, что мужчина напал на троих прохожих, после чего раздались выстрелы.