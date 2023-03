В Екатеринбурге задержан журналист The Wall Street Journal. ФСБ обвиняет его в шпионаже

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Екатеринбурге американского журналиста, корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Спецслужба обвинила гражданина США в шпионаже, возбуждено уголовное дело.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По версии ФСБ, Гершкович "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Репортера задержали "при попытке получения секретных сведений", заявили в ведомстве.

В отношении американского журналиста возбуждено уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК РФ). Гершковичу грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Накануне в местных Telegram-каналах появилась новость о том, что некие силовики задержали мужчину около одного из екатеринбургских ресторанов. Пиарщик Ярослав Ширшиков предположил, что этим человеком был Гершкович, которого Ширшиков ранее сопровождал во время командировки в Екатеринбург — туда журналист отправился для написания репортажа об отношении местных жителей к войне в Украине и ЧВК "Вагнер". По данным издания 7x7, в городе корреспондент WSJ находился несколько недель и перестал выходить на связь с редакцией вечером 29 марта.

"Медуза" со ссылкой на собственный источник из числа работающих в Москве западных журналистов пишет, что Гершкович посещал не только Екатеринбург, но и расположенный неподалеку Нижний Тагил. Там находится крупное оборонное предприятие Уралвагонзавод.

Эван Гершкович работает в московском бюро WSJ и имеет аккредитацию МИД РФ. В России журналист живет около шести лет, ранее он работал в Agence France-Presse (AFP), The Moscow Times и The New York Times.