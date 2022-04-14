В епархии РПЦ в Литве отстранены от должностей священники, осудившие войну России против Украины

Редакции Delfi (Литва) стало известно, что в епархии РПЦ в Литве отстранены от должностей и отправлены за штат священники, которые открыто осудили войну России против Украины.

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Речь идет о трех священнослужителях — секретаре епархиального управления протоиерее Виталии Моцкусе, протоиерее Виталии Даупарасе и священнике Георгии Сунгайла. Двое последних также отказались молитвенно поминать патриарха Кирилла, фактически поддержавшего российскую агрессию.

Как пишет на своей странице в социальной сети Facebook журналист Константин Эггерт, на пост Моцкуса митрополит Виленский и Литовский Иннокентий назначил лояльного Москве епископа. Речь идет о епископе Тракайском Амвросии (Федуковиче).

Напомним, что 17 марта митрополит Виленский и Литовский Иннокентий выступил с обращением, в котором решительно осудил войну в Украине. В нем он также отметил, что в Литве не согласны с политическими высказываниями Патриарха Кирилла по поводу войны в Украине, а РПЦ Литвы будет "и дальше стремиться к еще большей церковной независимости".

Портал Delfi обратился за комментарием к представителями епархии, но пока не получил ответ.