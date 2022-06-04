В Ереване 50 человек пострадали в стычках оппозиции с полицией

В Ереване в результате столкновений между оппозиционными демонстрантами и полицией в медицинские учреждения города доставлены 50 человек, сообщил в пятницу, 3 июня, Минздрав Армении. "Из них 34 - полицейские, 16 - гражданские", - говорится в сообщении. По данным ведомства, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, его оперируют. Другим оказана первичная хирургическая обработка ран.

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Столкновения между оппозиционными демонстрантами и силами полиции произошли у комплекса правительственных дач в центре Еревана, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Полиция Армении сообщила, что задержаны 11 человек, возбуждены уголовные дела. Утверждается, что задержанные не подчинялись законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и применяли по отношению к ним насилие, а также бросали в стражей порядка бутылки, камни и металлические предметы.

Новая волна антиправительственных протестов в Ереване

Антиправительственные протесты, организованные парламентской оппозицией и рядом оппозиционных групп, продолжаются в Ереване с 17 апреля. Они начались после речи премьер-министра Пашиняна в парламенте, где глава правительства выступил с инициативой "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и призвал подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

30 апреля экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян, которого ранее задерживали по подозрению в покушении на Пашиняна и узурпации власти, заявил об объединении всех оппозиционных сил вокруг требования об отставке главы правительства. По словам Ванецяна, в случае прихода оппозиции к власти будут приняты меры по пресечению "односторонних уступок" Азербайджану, углублены отношения с Россией.